Edyta Górniak wspomina Krzysztofa Krawczyka i jego żonę. Była pod ich wrażeniem

Jednak piosenkarka zapamięta nie tylko talent i podejście artysty do koncertów. Gwiazda wspomina, jak bardzo Krzysztof Krawczyk był zakochany w Ewie, swojej żonie. - Bardzo charakterystyczne dwie rzeczy, które zapamiętam, to jego wielka skromność i to, jak zawsze z zaufaniem i miłością był wpatrzony w swoją żonę, panią Ewę. W jakiś magiczny sposób wpływała na jego komfort artystyczny. Była na każdej próbie. Była przy nim zawsze - stwierdziła piosenkarka.