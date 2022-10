Edyta Górniak wyprowadziła się? Stanowcza reakcja wokalistki

Edyta Górniak w Zakopanem spędziła dwa lata. Mieszkała w domu z widokiem na góry, cieszyła się przyrodą i otoczeniem. To był jej azyl w momencie, gdy szalała pandemia koronawirusa, a rządzący nakładali coraz to nowe obostrzenia. Jednak wokalistka nie spędza obecnie czasu na Podhalu. Od kilku miesięcy Górniak podróżuje po Azji. Jak chwaliła się we wpisach na Instagramie, w Tajlandii zgłębia tajniki jogi i medycyny chińskiej.