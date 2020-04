Edyta Górniak żałuje, że nie zrobiła sobie operacji plastycznej

Edyta Górniak spędziła ostatnio 7 tygodniu w USA. Po powrocie do Polski musiała udać się na przymusową kwarantannę , przez co nie mogła być z synem w dniu jego 16. urodzin. Bardzo nad tym ubolewała, ale teraz jest już w domu. W nagraniu na Insta Stories powiedziała, że żałuje, że nie zrobiła sobie operacji plastycznej:

- Jakbym wiedziała, że nie mogę pokazywać się światu na oczy przez tyle dni, to może bym się wreszcie odważyła na jakąś operację plastyczną. A mam na liście kilka rzeczy, które bym chciała poprawić.

Do tej pory gwiazda poddała się jednej operacji. Wyznała w jednym z wywiadów: - Kilka lat temu, kiedy byłam mężatką, czułam się bardzo niepewna, wyglądałam na zmęczoną. Poszłam do lekarza medycyny estetycznej i powiedziałam mu, że nie mogę patrzeć na ten mój smutek i muszę coś zmienić. Lekarz powiększył mi wtedy usta. Dopiero z upływem lat, kiedy odbudowałam poczucie własnej kobiecości i wartości, zobaczyłam na zdjęciach, jak mocno się wówczas oszpeciłam.

Górniak wyleciała do USA w lutym, by wziąć udział w corocznej, charytatywnej gali organizowanej przez Marcina Gortata. Po tym wydarzeniu chciała odpocząć jeszcze chwilę od obowiązków. Nie bardzo się to udało. Najpierw przeżyła trzęsienie ziemi w Nashville, potem ogłoszono pandemię, następnie i Polska, i USA zamknęły swoje granice.