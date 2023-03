Edyta Górniak zaskoczyła. To była jej pierwsza miłość

Fani Edyty Górniak, dyskutując o jej życiu uczuciowym, typują zazwyczaj dwa związki, które były dla niej najważniejsze. Primo Dariusz Kordek z oczywistej racji, bo był on pierwszą dojrzałą miłością piosenkarki. Poznali się na próbach do musicalu "Metro". Ona miała 20 lat, on dobiegał trzydziestki. W rozmowie z tygodnikiem "Film" Górniak przyznała, że dostała od aktora pierścionek zaręczynowy, a w marzeniach widziała nawet ich wspólny dom z ogródkiem. Niestety po dwóch latach okazało się, że ten związek nie żadnej przyszłości. A jednak artystka wyrażała się później o Kordku bardzo pozytywnie.