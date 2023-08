Edyta Herbuś buduje dom na wsi. "Możemy liczyć na odwiedziny dzikich zwierzaków"

W rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała, co najbardziej urzekło ją w zakupionej działce: - To są okolice Warszawy. Chciałam połączyć moją wielka miłość do natury i te okolice, w których dzisiaj czuję się najbardziej w domu. Jednak Warszawa jest dziś moim domem… Udało nam się znaleźć taki zakątek zieleni, przyrody i natury, który nam daje oddech od miejskiego życia. To, co jest niezwykłego w tym budynku, który staramy się cały czas zagospodarowywać na nasz dom przyszły jest to, że ta przyroda i natura włazi do niego z każdej strony. To było moje największe marzenie. Możemy liczyć na odwiedziny dzikich zwierzaków o każdej porze dnia i nocy, jak mi powiedział poprzedni właściciel posesji.