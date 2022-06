Edyta Herbuś filozofuje na Instagramie. Wszyscy i tak patrzą na jej ciało w bikini

"Wcześniej myślałam, że to trzeba wszystko 'wywalczyć', 'wypracować', 'udowodnić, że się nadaję'… Ależ mnie już umęczyło, to błędne koło iluzji. A teraz życie pokazuje mi, że jak puszczę kontrolę i zaufam, to przychodzą odpowiedzi na pragnienia serca" - napisała Edyta Herbuś pod najnowszym zdjęciem.