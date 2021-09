Edyta Herbuś zasiadła na widowni "Tańca z gwiazdami". Skradła show!

Swoje taneczne pięć minut w "Tańcu z gwiazdami" Edyta Herbuś miała 15 lat temu. Młodziutka wówczas tancerka wystąpiła w 2. i 4. edycji programu emitowanego w TVN, przyprawiając widzów o szybsze bicie serca, a swoich partnerów doprowadzając do półfinałów. Tak było zarówno w przypadku Jakuba Wesołowskiego, jak i Marcina Mroczka. I choć przygoda z programem nie trwała zbyt długo, w sumie Edyta Herbuś wzięła udział tylko w 2. edycjach, to jej przygoda z telewizją trwa do dziś.