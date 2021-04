Edyta Herbuś ma 40 lat i nie jest mamą. Internauci wbijają jej szpile

Edyta Herbuś udzieliła wywiadu z okazji 40. urodzin. Gwiazda opowiedziała, jak się czuje, jako dojrzała kobieta i zdradziła, czy chciałaby już zostać mamą. Jej odpowiedź może was zaskoczyć!

Edyta Herbuś to jedna z najpopularniejszych gwiazd w polskim show-biznesie. Tancerka z powodzeniem rozwija swoją karierę. Spełnia się zawodowo i artystycznie, a niedawno założyła markę Her by Love i sprzedaje świece.

Gwiazda udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o tym, jak się czuje, jako 40-latka i o swoich byłych partnerach. Edyta Herbuś wyznała także, czy jest gotowa na bycie mama i żoną. Odpowiedzi mogą zaskoczyć fanów tancerki!

- Właśnie zaczęłam 40 lat i postanowiłam sobie, że to będzie piękny początek. Wydaje mi się, że ten czas się nie zatrzymał, tylko płynie i nie mamy na to absolutnie żadnego wpływu. I tu pojawia się pytanie: "Jak go spożytkujemy z korzyścią dla siebie?" - zaczęła tancerka.

Edyta Herbuś o byciu mamą i żoną

- Gdzieś jest tendencja do tego, żeby mówić nam, kobietom, co my powinnyśmy i co jest OK, a co nie. Sama się spotykam z tym, że ktoś na Instagramie ma tupet, żeby mi powiedzieć, że już powinnam mieć dzieci albo dlaczego jeszcze nie mam ślubu. A ja sobie wtedy myślę: "A dlaczego musiałabym go mieć?". Dlaczego to nie jest oczywiste, że każdy człowiek ma prawo do swoich wyborów i jeśli nie krzywdzi innych ludzi przy okazji, to pozwólmy mu żyć tak, jak chce. Jedne kobiety mają dzieci, inne nie mają - dodała gwiazda.

Zapytana o to, czy chciałaby mieć już dzieci i wyjść za mąż odpowiedziała: - Powiem szczerze, że to się we mnie zmienia. Był taki moment, że wydawało mi się, że tak, że nie ma innej opcji, później był taki moment, że to chyba właściwie nie dla mnie. A teraz mam taki moment, że myślę: "Dlaczego nie?" - wyznała. - Poza tym mam partnera, który ma dzieciaki, więc żyję na co dzień w takiej przestrzeni rodzinnej - dodała.

Edyta Herbuś zdradziła także, że ma dobry kontakt ze swoimi byłymi partnerami. - Ja z moją pierwszą miłością, Tomkiem Barańskim, bardzo się przyjaźnimy i wspieramy. To się da - wyznała. - Mój parter jest fajnym, mądrym mężczyzną, który po jednym spotkaniu z Tomkiem od razu się z nim zakumplował i zobaczył, jaki to jest rodzaj relacji, który dzisiaj jest jak brat z siostrą, i nie zagraża relacji obecnej, więc nie ma powodu, żeby być zazdrosny - dodała.

