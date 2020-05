Zapozowała z nietypowym partnerem. "Oswajanie trwało kilka minut"

Choć Edyta Herbuś już kilka lat temu porzuciła karierę zawodowej tancerki, nigdy nie zrezygnowała z obecności w show-biznesie. Od czasu do czasu występuje w serialu "Klan", a dwa lata temu zasiadała w jury programu "World of Dance - Polska". Nie ma jednak co ukrywać, widzowie i tak kojarzą ją głównie z pląsów w "Tańcu z gwiazdami". To właśnie tam usiłowała nauczyć celebrytów kilku choreografii i zdobyła wierne grono fanów.