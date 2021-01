Edyta Herbuś pręży się w stroju kąpielowym. Korzysta z promieni słońca

Amatorów jej talentów nie brakuje. Tylko na Instagramie śledzi ją ponad 200 tys. osób. Ci, którzy śledzą jej poczynania w sieci, często trafiają na interesujące materiały . Tancerka i aktorka w ostatnich miesiącach sporo podróżuje, co skrzętnie dokumentuje na swoim koncie.

Herbuś: "Nigdy nie patrzyłam na siebie jako autorytet"

Tak jak ostatnim razem. Zdecydowała się na zmysłową sesję w dopasowanym stroju kąpielowym w rzucającym się w oczy, cytrynowym kolorze. Ale to nie on najbardziej przykuwa wzrok. Pierwsze skrzypce gra tu zdecydowanie świetnie wypracowana, muśnięta słońcem sylwetka aktorki. Nie da się ukryć, to piękny widok! A wam jak się podoba?