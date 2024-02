Edyta Jungowska poznała obecnego partnera, gdy była w ciąży z innym. Wtedy nie przypadli sobie do gustu

Jak to się stało, że odeszła z popularnego serialu? W kuluarach plotkowano, że jej postać zniknęła ze scenariusza, ponieważ współpraca z Jungowską nie układała się najlepiej i na planie dochodziło do licznych konfliktów. Sama zainteresowana długo nie zabierała głosu w tej sprawie, aż wreszcie postanowiła wyjaśnić wszystko w wywiadzie dla magazynu "Wprost". "Bardziej wiedziałam, czego chcę, ale czy byłam trudna? To powinni ocenić ci, którzy ze mną pracowali. Rzeczywiście nie komentowałam, bo nie bardzo było co komentować. Po prostu dostałam scenariusz i zobaczyłam, że moja postać nagle znika – to było wszystko. Zapytałam, czy ona znika na zawsze i nie dostałam jasnej odpowiedzi, bo myślę, że nikt jej nie znał", powiedziała. Oczywiście decyzja producentów nie była dla niej ani łatwa, ani przyjemna; tak nagłe pożegnanie się z rolą, którą odgrywała od tylu lat, okazało się przeżyciem dość przykrym. Aktorka nie ma jednak żalu do dawnych współpracowników; jeszcze nie tak dawno wyznała, że gdyby pojawiła się taka możliwość, to, kto wie, być może wróciłaby na plan. "Co prawda nie gram już w serialu ponad 10 lat, fabuła idzie swoją drogą, obsada jest inna, ale gdyby padła taka propozycja, rozważyłabym ją", przyznała w "Fakcie".