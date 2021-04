"Szlag mnie trafił". Żona Pazury pisze o celebrytach

Edyta Pazura jeszcze do 2007 r. była nikomu nieznaną studentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. To się zmieniło, gdy wówczas jako 19-latka poznała w pociągu 26 lat starszego od siebie Cezarego Pazurę. Szybko na nią spadł hejt. Jej nazwisko pojawiało się na pierwszych stronach kolorowej prasy. Jednak miłość wygrała i para od 12 lat tworzy zgodne małżeństwo .

Dziś żona Pazury, która jest także jego agentką, jest jedną z tych osób, które umiejętnie wykorzystują swoje możliwości. Ma blog "Just Keep Living", nagrywa podcasty i prowadzi popularne konto na Instagramie. To właśnie tam dzieli się informacjami na temat swojego życia zawodowego i prywatnego. Nie ma problemu z publikowaniem zdjęć, na których widzimy jej codzienność "od kuchni". W swoim najnowszym wpisie poruszyła temat, który dotyczy bezpośrednio jej.