Wyzwiska i pogróżki to norma. Żona Pazury zapewnia, że nie zmieni zdania

W środowisku polskiego show-biznesu, tak jak w całym społeczeństwie, pandemia koronawirusa wywołała poważne podziały. Są tacy, którzy niemal od początku ją kwestionują, podobnie jak samo zagrożenie związane z zachorowaniem na Covid-19. O tym, jak groźny potrafi być koronawirus doskonale wiedzą Edyta i Cezary Pazurowie. Aktor, obok Mateusza i Stanisława Banasiuków, jest jedną z twarzy społecznej kampanii zachęcającej do dobrowolnych szczepień przeciwko Covid-19. Edyta Pazura po raz kolejny odniosła się w swoim wpisie na Instagramie do spiskowych teorii głoszonych przez koronasceptyków. Przypomniała, ilu bliskich straciła z powodu wirusa i jakie uczynił on zniszczenia w organizmach tych, którzy go pokonali.