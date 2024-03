Edyta Pazura o różnicy wieku w związkach. "W końcu powinniśmy przestać myśleć..."

Myślę, że w końcu powinniśmy przestać myśleć, że jeżeli zwiążemy się z osobą dużo starszą lub dużo młodszą od nas, to robimy coś złego. Na "dzień dobry" stawiamy się w pozycji przegranej, bo teraz chcemy się tłumaczyć, dlaczego dokonaliśmy takiego wyboru? To absurd. To Twoja decyzja, partner i inni powinni to uszanować. Nie stawiaj się w pozycji osoby, która robi coś złego - odpowiedziała na pytanie Edyta Pazura.