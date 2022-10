Edyta Pazura obudziła się w nie swoim łóżku i nie wiedziała, gdzie jest. Pokazała zdjęcie, fanki rzuciły się do komentowania

Edyta oraz Cezary Pazura tworzą zgraną parę już od kilkunastu lat, co możemy podglądać na ich profilach w mediach społecznościowych. Niedawno małżeństwo hucznie świętowało 60. urodziny aktora. Zdawało również obfite relacje ze swoich wyjazdów. We wrześniu, po wspólnej wycieczce i urlopie bez dzieci, na który para wybrała się do Włoszech, czas było wrócić do rzeczywistości. Ostatni post żony aktora zaskoczył i rozbawił fanów.