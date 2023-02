Edyta Pazura opala się na Malediwach. Bikini mocno prześwituje

"Gdyby nie moja głupia propozycja, to nie mielibyśmy trojga dzieci" - zaczął Cezary Pazura. "Miałem wtedy 44 lata, ty miałaś 19. Podszedłem do ciebie i zaproponowałem spotkanie. Ktoś z boku mógłby powiedzieć, że to było głupie. Ale na pewno to była namiętna propozycja" - kontynuował wspominki aktor.