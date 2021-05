Edyta Pazura tonie w dokumentach. Napisała o pewnej przypadłości Cezarego Pazury

Dziś żona Pazury, która jest także jego agentką, jest jedną z tych osób, które umiejętnie wykorzystują swoje możliwości. Ma blog "Just Keep Living", nagrywa podcasty i prowadzi popularne konto na Instagramie. To właśnie tam dzieli się informacjami na temat swojego życia zawodowego i prywatnego. Nie ma problemu z publikowaniem zdjęć, na których widzimy jej codzienność "od kuchni".