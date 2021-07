Edyta Pazura założyła kostium i wyszła przed dom. "Tak się pozuje"

Internauci bardzo pozytywnie odnieśli się do najnowszej fotki Pazury. "Też nie umiem zapozować ‘normalnie’", "Jaka figura. Oboje kwitniecie obok siebie w tym małżeństwie. W ogóle to fajni jesteście, tak po prostu", "Przy takiej ładnej , zdrowej figurze to każdy kostium będzie dobrze się prezentował", "Idealnie się pozuje", "Ale strój boski", "To jest figura złoto", "Bo pozytywny człowiek tryska pozytywną energią! Jakże zaraźliwą" – czytamy.