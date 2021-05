Edyta Pazura zdobyła się na szczerość. Napisała o depresji

"Zawsze szłam pod prąd, ale nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego jak mocno odbije się to na mnie. Już kilka lat temu pokazywałam i głośno mówiłam, na czym polega prawdziwe macierzyństwo i rodzicielstwo. Dokładnie wtedy gdy swój złoty wiek przeżywały Instamatki, mające bzika na punkcie swojego dziecka, noszące cekinowe laczki z serpentynami i różową posypką gratis. Tak, to było wtedy, kiedy pokazywanie prawdy było passe, a Instagramowy świat świecił samymi przykładami idealnych: żon, matek, dzieci i w ogóle wszystkiego, co było w zasięgu aparatu. To, co teraz jest modne, kiedyś było w nietakcie" - kontynuuje.