Edyta Pazura zmieniła fryzurę. "Chciałam mieć włosy w kolorze nachos"

Youtuberka i managerka Cezarego Pazury lubi bawić się modą. Co prawda rzadko pozwala sobie na ekstrawagancje, ale nikt nie odmówi jej dobrego smaku.

Edyta Pazura: "Stać mnie na to, żeby nie wypożyczać ubrań"

Edyta Pazura przyzwyczaiła swoich fanów do bycia blondynką. Co prawda miała krótki epizod z ciemnymi włosami, ale od lat pozostawała wierna naturalnemu kolorowi. Teraz postanowiła to zmienić.