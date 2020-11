Edyta Zając na starych zdjęciach. Zaskakuje swoją urodą

Edyta Zając to postać, która nagle i dość niespodziewanie pojawiła się w showbiznesie. Choć karierę rozpoczęła już ładnych kilka lat temu, dopiero niedawno zrobiło się o niej głośno. Medialny szum dookoła niej zapoczątkował jej były już mąż. Związek z Jakubem Rzeźniczakiem nie był łatwy. Zdrady i wszelkie inne perypetie doprowadziły do rozwodu, który byli małżonkowie wzięli zaledwie kilka miesięcy temu.

Choć może nie był to wymarzony sposób na to, by zaistnieć, Edyta Zając w końcu zaczęła pojawiać się w mediach nie jako zdradzana żona piłkarza, ale jako modelka z sukcesami. Wzięła udział w jedenastej, zdecydowanie wyjątkowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Program udało jej się zresztą wygrać, tak więc należą jej się wielkie gratulacje.

Co zaskakujące, na zdjęciach sprzed lat Edyta Zając wygląda dojrzalej niż obecnie. I choć trudno może być ją rozpoznać, internauci są zgodni co do jednego - czy to kiedyś, czy teraz, Edyta jest niezwykle atrakcyjną kobietą.