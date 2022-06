Ekspert ds. wizerunku ocenia wystąpienie Górniak. "Trafi do worka ludzi niezrównoważonych psychicznie"

Czy poglądy gwiazdy w końcu wpłyną na jej pozycję w show-biznesie? - W kontrakcie można zapisać wszystko, łącznie z tym, że zakazuje się wokalistce mówić ze sceny o kosmosie, UFO i reptilianach. Ale nie wiem, czy ktoś się jeszcze zdecyduje traktować poważnie osobę, która w pewnym momencie może paść na ziemię i krzyknąć, że bioroboty i reptilianie nas tu atakują. Być może ludzie wrażliwi, tacy jak Edyta Górniak, nie wytrzymują ciśnienia, co wyszło podczas pandemii. I ona musi bardzo uważać. Bo to, co mówiła w ostatnim czasie, zabrnęło tak daleko, że gdy choćby o milimetr przekroczy granicę, to drogi powrotnej nie będzie - komentuje w rozmowie z Wirtualnymi Mediami ekspert ds. wizerunku dr Mirosław Oczkoś.