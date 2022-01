Ekspert miażdży występ Kawalca z Budką Suflera: "Niby nie chce się ścigać z Cugowskim, ale na siłę chciał pokazać, że umie"

- Poprzednie wykonania tkwią oczywiście w mojej muzycznej podświadomości - mówi Kawalec. - Trudno się od nich zdystansować. Wiadomo, że będziemy wracać do starszych piosenek na trasie, na której będziemy promować nową płytę. Będę się starał wykonywać je z szacunkiem do tego, co pamiętam z wykonań innych wokalistów, ale w żaden sposób nie zamierzam się z nimi ścigać. Wiadomo, nie wszyscy będą zadowoleni z moich wersji. Mogę na to odpowiedzieć tylko tak: gdyby w latach 60. istniał internet, na pewno sporo hejtu wylałoby się na Joe Cockera za jego wykonanie przeboju zespołu The Beatles "With A Little Help From My Friends". Wielu fanów Beatlesów na pewno nie mogłoby mu go wybaczyć. A co zrobili sami członkowie zespołu? Wykupili pierwszą stronę jednej z brytyjskich gazet i złożyli mu podziękowania.