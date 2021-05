Eksperyment społeczny Kwiatu Jabłoni w centrum Poznania. Zobaczcie, jak się udał

Wraz z rozpoczęciem weekendu, w piątek, 14 maja, Kwiat Jabłoni zaprezentował klip do kolejnego singla z wydanego niedawno albumu "Mogło być nic". Ekipa pod przewodnictwem rodzeństwa Sienkiewiczów zadbała, by był to klip wyjątkowy i postanowiła zrealizować go w ramach... eksperymentu. O co chodziło?