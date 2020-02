Elijah Wood został ojcem. Reszta to sekret

Elijah Wood nie przepada za show-biznesem i ekshibicjonizmem w wywiadach. Chroni swoje życie prywatne, o którym wiemy niewiele. Dlatego wiadomość o tym, że został ojcem, szybko rozeszła się w sieci.

Elijah Wood należy do grona tych gwiazd, które chronią swoje życie prywatne i nie dzielą się nieustannie tym, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami ich apartamentów. Mało kto wie, że od 3 lata Elijah jest w związku. Teraz pojawiły się doniesienia, że jego rodzina się powiększyła.

Pierwsze dziecko Wooda ma już pewnie pół roku. Na początku lutego tego roku Elijah pojawił się w programie "Late Night" Setha Meyersa. Dziennikarz pytał go o to, jak rzucił palenie. Wood opowiedział mu o wypadku, którego doznał. Lekarz zalecił mu rzucenie lub ograniczenie palenia, by organizm mógł się spokojnie zregenerować. Silna wola i hipnoza to jedno. Wood przyznał, że kluczowa była wiadomość, że zostanie ojcem. - Dowiedziałem się w Wigilię, że moja dziewczyna jest w ciąży - zdradził ku uciesze widowni.