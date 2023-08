Elizabeth Hurley dobiega 60-tki. Jest zupełnie naga w basenie

Elizabeth Hurley w latach 90. stała się znana za sprawą wieloletniego związku z Hugh Grantem. Brytyjka sprytnie to wykorzystała, by zrobić karierę w branży filmowej. Największy rozgłos przyniosły jej "Austin Powers: Agent specjalnej troski" oraz "Zakręcony", gdzie wcieliła się w diablicę. Przez lata uznawano ją za jedną z najatrakcyjniejszych kobiet na świecie. Obecnie Hurley ma 58 lat, ale patrząc na jej fotki, ciężko w to uwierzyć.