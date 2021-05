Ellie Goulding urodziła! Jej mąż doniósł o tym w zabawny sposób

Popularna wokalistka Ellie Goulding, znana z hitu "Love me like I do", w 2019 r. została żoną marszanda Caspara Joplinga. Na ich wystawnym ślubie było sporo gwiazd, w tym księżniczki Eugenia oraz Beatrycze. Para jednak ceni sobie prywatność i dopiero kilka tygodni temu ogłosili, że spodziewają się dziecka. Maluch właśnie przybył na świat.