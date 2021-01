Elliot Page bierze rozwód. Zakończył trzyletnie małżeństwo

Elliot Page zdążył zaliczyć w swoim życiu już dwa poważne coming outy. Do pierwszego z nich doszło w 2014 r., kiedy jako Ellen Page wyznał, że jest lesbijską. Sześć lat później kazał mówić na siebie "Elliot Page", ujawniając się jako transmężczyzna. To bardzo odważny krok w świecie, gdzie większość gwiazd ukrywa swoją orientację seksualną. Szczególnie dla osób transpłciowych, dla których dyskryminacja to codzienność.