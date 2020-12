Elliot Page zamiast Ellen Page. Aktor wyznał, że jest transpłciowy

Twitterowe konto Ellen Page zmieniło nazwę . Bo i samej Ellen już nie ma. Aktor, który przez 33 lata posługiwał się tym imieniem, zmienił je na męskie, Elliot, bo identyfikuje się właśnie jako mężczyzna. " Cześć przyjaciele, chcę się z wami podzielić, że jestem trans, moje zaimki to on/oni i nazywam się Elliot . Czuję się szczęśliwy, że to piszę. Być tutaj. Dotrzeć do tego miejsca w moim życiu. Czuję ogromną wdzięczność za niesamowitych ludzi, którzy wspierali mnie w tej podróży. Nie potrafię wyrazić, jak niezwykłe to uczucie, gdy wreszcie kocham tego, kogo jestem na tyle, aby podążać za sobą" - czytamy w sieci.

"Uwielbiam to, że jestem trans. I kocham to, że jestem queer. (...) Do wszystkich osób transpłciowych, które każdego dnia borykają się z nękaniem, nienawiścią do samych siebie, nadużyciami i groźbami przemocy: widzę cię, kocham cię i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zmienić ten świat na lepsze" - obiecał Elliot.