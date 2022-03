Elon Musk i Grimes mają drugie dziecko. X Æ A-Xii doczekał się rodzeństwa

"Nie ma na to dobrego określenia. Prawdopodobnie nazwałabym go po prostu swoim chłopakiem, ale wszystko jest płynne. Mieszkamy w oddzielnych domach. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Widzimy się cały czas... Po prostu mamy swoje własne sprawy i nie oczekuję, że inni to zrozumieją" - wyznała 34-letnia piosenkarka, zapewniając jednocześnie, że między nią a miliarderem układa się znakomicie.