Elsa Hosk oburzyła wielu mężczyzn. Chodzi o karmienie piersią

Korzystając z okazji, Hosk odpowiedziała niektórym internautom, którzy poczuli się dotknięci tak "ofensywnymi" kadrami. "Fascynuje mnie liczba wiadomości, jaką otrzymuję od mężczyzn, którzy obrażają się o publikowanie zdjęć, na których karmię piersią. Dlaczego tak naturalna rzecz was irytuje? Po to natura nam dała piersi, by karmić nimi dzieci" - napisała modelka.