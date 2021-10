Elton John o młodej artystce: "Zachwyciła mnie!"

Dorobek Eltona Johna to 1 diamentowy, 40 platynowych lub multi-platynowych i 23 złote albumy w samej Wielkiej Brytanii, ponad 50 hitów w top 50 oraz 300 mln egzemplarzy sprzedanych płyt na całym świecie. Singiel "Candle in the Wind" z 1997 sprzedał się w rekordowym nakładzie przekraczającym 33 mln kopii. "Diamonds", album z największymi przebojami gwiazdora muzyki, trafił do top 5 UK, stając się 40. albumem Eltona w Top 50.