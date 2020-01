Elwira Mejk kusi w bikini. Co za figura!

Elwira Mejk jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek disco polo. Zachwyca fanów nie tylko śpiewem, ale i urodą. Zdjęcia, które zamieszcza w mediach społecznościowych, są najlepszym przykładem.

To jednak nic w porównaniu z tym, co Mejk zamieszcza w mediach społecznościowych. Jest aktywną użytkowniczką Instagrama i to właśnie tam publikuje co bardziej odważne zdjęcia.