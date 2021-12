Elwira Mejk popłakała się na koncercie. Jej syn jest na granicy

Po występie Agata Konarska i Michał Adamczyk poprosili ją, by opowiedziała o synu, który jest funkcjonariuszem Straży Granicznej. - To jest wielkie przeżywanie matki. I nie tylko matki, bo na granicy są też synowie, mężowie, bracia. Wierzę w to, że przeżywają to wszystkie rodziny, że na tej granicy naprawdę stoją nasi ludzie. To nie są anonimowi żołnierze i żołnierki, ale ludzie z naszych rodzin.