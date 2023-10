Elżbieta Dmoch przerwała milczenie. Padło pytanie o powrót na scenę

W końcu drogi małżonków się rozeszły. Ciągłe imprezy i życie gwiazdy nie było tym, czego pragnęła Dmoch. Na dodatek Kruk okazał się niewiernym mężem i pewnego dnia po prostu odszedł. Były mąż Elżbiety Dmoch zmarł w 1992 r., co doprowadziło ją do załamania. Już wtedy ogłosiła zakończenie kariery, choć kilka lat później zgodziła się na krótkotrwałą reaktywację 2 plus 1. Ostatni raz wystąpiła przed publicznością w 2002 r.