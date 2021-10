Elżbieta z "Rolnik szuka żony" zagoniła amantów do roboty. Teraz odpowiada na krytykę

Wszyscy kandydaci Elżbiety z pewnością po programie będą wspominać swój pobyt u rolniczki jako czas dość pracowity. Zajęcia w ogrodzie, przy domu, zbieranie truskawek czy sadzenie drzew to tylko niektóre, z którymi musieli zmierzyć się panowie. To podkusiło internautów do stwierdzenia na Facebooku, że Elżbieta urządziła sobie… obóz pracy.