"Emerytura to czekanie na śmierć". Wojciech Wysocki marzy o powrocie do pracy

Wojciech Wysocki to doskonale znana widzom twarz. Młodsi widzowie najpewniej kojarzą go z serialu TVN "Na Wspólnej", gdzie przez laty wcielał się w rolę telewizyjnego męża Anny Korcz, czy z "Rancza" TVP. Starsi z pewnością pamiętają jego role w melodramacie "Con amore" czy filmach Andrzeja Wajdy m.in. "Bez znieczulenia", "Dyrygent". Wysocki ma w swojej bogatej filmografii kilkadziesiąt produkcji, ale z powodu pandemii koronawirusa, od niemal roku z małymi przerwami, głównie odpoczywa. W rozmowie z dziennikarką "Faktu" aktor przyznał, że marzy o powrocie do pracy i normalności. - Jestem pracoholikiem i oderwanie mnie od intensywnego życia zawodowego to dla mnie największa kara.

- Człowiek jest stworzony do tego, żeby był aktywny, pracował, a emerytura to jest czekanie na śmierć. Oczywiście, dopóki jest sprawność fizyczna i umysłowa, to trzeba ciągnąć ten swój wózek - mówi Wojciech Wysocki w rozmowie z Agnieszką Szmidt i dodaje: - Jeżeli tak ma wyglądać emerytura, jak czas pandemii, to ja nigdy jej nie chcę. Wiem, miliony ludzi marzą, żeby pójść na emeryturę, ale dla mnie to jest największa kara. To jest jak skazanie. Okrutne.