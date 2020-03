Emil Karewicz nie żyje. Miał 97 lat

Pierwsze kroki w zawodzie aktora stawiał w swoim rodzinnym mieście - Wilnie. Jego zawodowe plany przerwała II wojna światowa, w czasie której wstąpił do 2. Armii Wojska Polskiego. Po zakończeniu walk przeniósł się do Polski. Rozpoczął studia na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Łodzi. Mimo wielkich ambicji, nie ukończył uczelni. Nie powstrzymało go to jednak od rozpoczęcia kariery w wymarzonym zawodzie.