Doda nie chce go znać. Pikantne wiadomości wyciekły do sieci

Doda, w rozmowie z portalem Pomponik.pl, wyznała, że "nie ma kontaktu z mężem, a informacje, które do niej docierają, są szokujące". - Podczas mojej pracy przy filmie nigdy takie procedury nie miały miejsca i apeluję do wszystkich młodych, początkujących aktorek by umawiały się tylko i wyłącznie na profesjonalne castingi w obecności kierownika castingu, reżysera i producenta, tak jak to było w przypadku "Dziewczyn z Dubaju" - zaznaczyła wokalistka.