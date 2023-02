Emily Ratajkowski w butach i torebce od CCC!

Ratajkowski to prawdziwa it girl, która wyznacza aktualne trendy. Nic dziwnego, że Jej wybór padł na sneakersy na platformie, które mają szansę stać się najbardziej pożądanym obuwiem tej wiosny. Flatformy w stylu lat 90. od Jenny Fairy idealnie dopełniły prosty look modelki. Uzupełniając swoje stylizacje, gwiazda zawsze stawia na niewielkie modele torebek. Tym razem również Jej że wybór padł na stylową torebkę bagietkę uzupełnioną o modny biżuteryjny akcent w postaci logo marki Jenny Fairy.