Eminem, Bocelli i Youtube. Oto 10 ciekawostek o Il Divo

Il Divo ma miliony miłośników na całym świecie, w tym także w Polsce. Wokaliści śpiewali przed trzema prezydentami USA, a ich utwory na platformie YouTube mają kilkaset milionów wyświetleń! Czego jeszcze o nich wiemy?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zespół Il Divo niedługo przyjedzie do Polski (Materiały prasowe)

Przedstawiamy 10 ciekawostek o zespole. Il Divo zaśpiewa jesienią w Krakowie.

Wykonawcy oficjalnego hymnu na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w 2006 r.

Zespół nagrał oficjalny hymn Mistrzostw Świata FIFA 2006 oraz zaprezentował go na żywo wraz z legendą muzyki – Toni Braxton. Występ odbył się przed międzynarodową publicznością liczącą miliard ludzi podczas ceremonii otwarcia finału mistrzostw.

Kwartet w liczbach.

Z hitami takimi jak „Regresa a Mi” (Unbreak My Heart), „The Time Of Our Lives”, "I Believe In You” (Je crois en toi) – w duecie z Céline Dion oraz „Hola” (Hello) - wersją światowego przeboju Adele, sprzedaż płyt osiągnęła ponad 30 milionów. Zespół zajął ponad pięćdziesiąt pierwszych pozycji na światowych listach przebojów, otrzymał 160 złotych i platynowych płyt w ponad 33 krajach oraz odbył 6 tras koncertowych w najważniejszych miejscach na całym świecie, które okazały się kompletnie wyprzedane.

Il Divo i Eminem

Kwartet współpracował z Barbarą Streisand i Celine Dion oraz wieloma innymi gwiazdami. Teraz Panowie wyrażają chęć współpracy z amerykańską gwiazdą rapu - Eminemem. Urs Bühler powiedział: - Myślę, że praca z Eminemem byłaby czymś zupełnie innym niż wszystko, co do tej pory zrobiliśmy. Mogę sobie to nawet wyobrazić, jeśli posłucham niektórych utworów Eminema.

Sukces zespołu na YouTube

Grupa jest popularna nie tylko na koncertach na żywo, ale także w internecie. Do tej pory ich filmy uzyskały kilkaset milionów wyświetleń na platformie YouTube, a ich liczba wciąż rośnie. Świadczą o tym wyniki odtworzeń utworów zespołu, np. „Regresa a Mi” - 120 milionów wyświetleń, „Alleluja” - 65 milionów, „Amazing Grace” - 50 milionów, „Adagio” – 31 milionów. Il Divo i Andrea Bocelli

Zespół został założony przez Simona Cowella, który zainspirował się podczas oglądania telewizji. W trakcie jednego z odcinków Rodziny Soprano zaprezentowany został utwór „Con te partirò” (Time To Say Goodbay) w wykonaniu Andrei Bocellego, który natchnął go do założenia pop-operowej formacji.

Kwartet uwielbia koncertować w Polsce!

Zespół pojawi się w Polsce 6 listopada 2020 roku w Krakowie. Będzie to siódma wizyta Il Divo w naszym kraju. Wcześniej kwartet zaśpiewał: 12 września 2012 roku w Łodzi, 15 marca 2013 roku na pograniczu Sopotu i Gdańska, 28 września 2014 roku ponownie w Łodzi, 31 maja 2016 roku w Krakowie, 22 czerwca 2018 roku w Poznaniu oraz 20 lipca zeszłego roku w Łodzi. Pięć z sześciu dotychczasowych koncertów zorganizowała agencja Prestige MJM. Kolejny również będzie jej udziałem.

Zespół podbija polskie stacje telewizyjne!

Koncerty kwartetu chętnie transmitują nie tylko międzynarodowe stacje telewizyjne, ale także coraz częściej polskie. Do tej pory występy kwartetu pokazywane były na kanałach: TVP Poznań, TVP Polonia oraz TVP1. Z kolei duże wydarzenia z udziałem m.in. Il Divo transmitowały także Polsat i TVN.

Śpiewają przed osobistościami świata

Grupa, która jest światowym liderem w gatunku classical crossover, występowała przed osobistościami takimi jak prezydenci USA: George Bush, Bill Clinton, Barack Obama, a także przed królową Anglii.

Dwie godzinny codziennego śpiewu

Każdy z członków zespołu ćwiczy śpiew codziennie przez dwie godziny. Zaraz po przebudzeniu wokaliści wydają z siebie kilka dźwięków mających na celu szybki powrót strun głosowych do normalnego stanu i rozbudzenie umysłu.

Il Divo ponad konkursy talentów!

Mimo że zespół stworzony został przez twórcę takich programów jak "X Factor”, "America's Got Talent” czy "Idol” to żaden z kolejnych telewizyjno-muzycznych produktów nie zagroził kwartetowi przez wiele lat. W zeszłym roku zespół świętował 15-lecie istnienia, z tej okazji wydając płytę "Timeless” z wielkimi przebojami światowej muzyki.