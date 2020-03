Eminem opowiada o córce. Po tym, co przeszedł, jest jego największą dumą

Eminem śpiewa o Hailie piosenki, a internauci od zawsze śledzą, co się dzieje u córki najsłynniejszego rapera na świecie. Eminem, który bardzo wcześnie został ojcem, opowiedział teraz, jak bardzo dumny jest z Hailie.

Hailie urodziła się w 1995 r. i jest jedynym biologicznym dzieckiem Eminema. Raper bardzo długo chronił prywatność swojej ukochanej córki i rzadko kiedy pokazywał ją publicznie. Ojcem został w wieku 23 lat. Tamte lata najlepiej sportretowano w filmie "8 mila" Curtisa Hansona. Minęło 18 lat od premiery. Dziś Eminem pęka z dumny, gdy mówi o swojej córce.

Eminem był gościem audycji "Hotboxin’ with Mike Tyson". Panowie porozmawiali sobie m.in. o rodzicielstwie. 47-latek wyznał, że córka Hailie Jade Scott jest najważniejszą osobą w jego życiu.

W rozmowie zaznaczył, że Hailie nie ma dzieci, a tylko chłopaka. Trudno się dziwić, że to dla niego jeden z powodów do dumy. W jego młodości rówieśnicy Hailie mieli już często jedno dziecko - on sam ma przecież taką historię. Przyznał, że "ma tylko chłopaka i dobrze sobie radzi".

Eminem zdradził, że jego córka ukończyła już studia na Michigan State University. Dumny tata pochwalił się, że ukończyła psychologię z wynikiem 3.9 GPA (szkolna skala ocen w USA; najlepszą oceną jest A, czyli 4.0). Córka najsłynniejszego rapera jest więc prymuską.

- Mam jeszcze siostrzenicę, którą pomagałem wychować... jest dla mnie jak córka. Ma 26 lat. Mam pod opieką jeszcze 17-latkę - dodał w rozmowie muzyk. Mowa o Alainie Marie Mathers, której mamą była siostra zmarłej partnerki Eminema, Kim. Raper adoptował Alaine, a także Whitney Scott Mathers, która była córką Kim z innego związku.

- Gdy myślę o moich życiowych osiągnięciach, zdecydowanie to z nich jestem najbardziej dumny. Wiesz, z tego, że byłem w stanie je wychować - powiedział i przyznał, że najważniejsze jest to, by dzieci nie rozpuszczać i nie robić z nich gwiazdeczek.