Mogło skończyć się tragedią. Ochroniarze muzyka słodko spali

W swoich kawałkach może i jest twardzielem, ale kiedy przyszło co do czego, Eminem wołał wniebogłosy ochronę na pomoc. Wszystko przez intruza, który przedostał się do jego apartamentu.

Eminem stracił zimną krew podczas spotkania z włamywaczem (Getty Images, Michigan.arrest.org)