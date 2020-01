Eminem wydał album bez zapowiedzi. Poruszył temat dostępu do broni

Eminem, jeden z najlepszych raperów w historii muzyki, bez zapowiedzi wydał nowy album "Music To Be Murdered By". W jednym z utworów poruszył temat ostatnich strzelanin w USA i dostępu do broni. W teledysku do "Darkness" pokazano kilka tego typu dramatycznych wydarzeń.

Eminem zaskoczył nowym albumem (East News)

Eminem ponownie zaskoczył swoich fanów i wydał album bez żadnej wcześniej zapowiedzi. Podobnie postąpił w 2018 r., kiedy wypuszczał na rynek płytę "Kamikaze". Jeden z utworów nowego krążka, "Music To Be Murdered By", porusza dość głośny i jednocześnie trudny temat.

Raper odniósł się do kwestii posiadania broni w Stanach Zjednoczonych i ostatnich krwawych strzelanin. W teledysku do piosenki "Darkness" pokazane są sceny ze strzelanin na koncercie i w Las Vegas. Muzyka przerażają ostatnie wydarzenia i chciałby, aby przestały one dręczyć Amerykanów. "Kiedy to się skończy?" - pojawia się pytanie pod koniec teledysku.

Na samym końcu klipu zawarto informację, że obywatele USA mogą głosować w sprawie dostępu do broni. "Spraw, że twój głos będzie słyszalny i pomóż zmienić przepisy dotyczące dostępu do broni w Ameryce" - apeluje Eminem.