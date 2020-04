Emma Stone tańczy na Instagramie. Miała ku temu dobry powód

Ostatnio zaangażowała się w akcję organizacji, sprawiając przy okazji fanom sporo radości. Aktorka „przejęła” bowiem instagramowy profil instytucji, by pokazać na nim… swój krótki występ i to występ nie byle jaki. Wraz z tancerzem i choreografem Ryanem Heffingtonem zatańczyła m.in. do piosenki "You’re the One that I Want", czyli przeboju z kultowego musicalu "Grease".