Emma Stone z ciążowym brzuszkiem

Emma Stone, a właściwie Emily Jean Stone, niedługo skończy 32 lata. Aktorka karierę w telewizji zaczęła od roli Laurie Partridge w "New Partridge Family". W 2009 r. wcieliła się w postać Wichity w komedii grozy "Zombieland". Za tę rolę nominowana była do Teen Choice Awards. Za główną rolę w filmie "Łatwa dziewczyna", została nominowana do Złotego Globu. Od tamtej pory jej kariera przyspieszyła. Powierzono jej znaczące role w produkcjach "To tylko seks" oraz "Kocha, lubi, szanuje", po czym wcieliła się w Eugenię "Skeeter" Phelan w nominowanych do Oscara "Służących". W 2017 roku, dzięki roli w filmie muzycznym "La La Land", zdobyła Oskara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.