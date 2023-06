Emocjonalna przemowa opiekunki Gadomskiego. "Po co nam jego pieniądze?"

Bohdan Gadomski, reporter świata gwiazd, autor "Angory" oraz "Expressu Ilustrowanego", zmarł w wieku 70 lat w łódzkim szpitalu 24 marca 2020 r. Dziennikarz, który w ostatnich latach ciężko chorował (był po zawale, miał też cukrzycę), wyszedł z niego zaledwie kilka dni wcześniej. Zrobił to na własną prośbę, a opiekę nad wypisanym pacjentem miał sprawować jego znajomy Borys Ł. I to właśnie on, podobnie jak i jego małżonka Halina, znaleźli się pod lupą prokuratury.