Ennio Morricone nie żyje. Żałował, że odmówił współpracy słynnemu reżyserowi

- Ennio Morricone: Jeśli miałby kogoś teraz wskazać, to na pewno byłby to Stanley Kubrick i " Mechaniczna pomarańcza ". Zaprosił mnie do współpracy, jednak z różnych względów nic z tego nie wyszło. Wciąż tego żałuję.

Jan Paweł II miał niespotykaną umiejętność wchodzenia w relacje z ludźmi. Co nie jest niczym dziwnym wśród papieży, ale on był w tym naprawdę dobry. I z przyjemnością tworzyłem muzykę do filmów o jego życiu. Niestety, nie miałem przyjemności poznać go osobiście.