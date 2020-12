Enrique Iglesias wraca do Polski. Ujawniono informacje dotyczące koncertu

Koncert Enrique Iglesiasa to wydarzenie, na które z utęsknieniem czekają fani hiszpańskiego artysty, ale również osoby spragnione już występów na żywo. Jak się okazuje, ikona muzyki przełomu lat 90. i 00. zamierza wrócić do Polski już w 2021 roku. Koncert odbędzie się 3 sierpnia w Atlas Arenie w Łodzi.

Enrique Iglesias swoją przygodę z muzyką rozpoczął już w wieku 13 lat. W wieku 21 lat tytułowano go jednym z najbardziej wpływowych artystów popowych. Światowej sławy piosenkarz ma na swoim koncie takie przeboje jak "Bailamos", "Hero", "Could I Have This Kiss Forever" czy "Sad Eyes".