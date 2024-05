Enya była ikoną lat 80. i 90. Zniknęła z mediów. Jak dziś wygląda?

Enya swoim głosem podbiła serca słuchaczy. Co słychać u irlandzkiej gwiazdy?

Przez lata kariery w branży muzycznej Enya stworzyła unikatowe brzmienie, które do dziś podbija serca kolejnych pokoleń słuchaczy. W ubiegłym roku na TikToku pojawił się nawet specjalny trend nawiązujący do twórczości i stylu artystki - "enyacore". Do tej pory Enya nagrała 8 albumów studyjnych, na których znalazły się takie przeboje jak m.in. "Only Time", "Carribean Blue" czy "Anywhere Is". Gwiazda zdobyła także wiele branżowych nagród, w tym 4 statuetki Grammy. Ostatnia płyta Enyi ukazała się w 2015 roku. W tym 2017 roku irlandzka artystka po raz ostatni była widziana na salonach - pojawiła się wówczas na gali rozdania Grammy jako jedna z nominowanych w kategorii "Najlepszy album new age".